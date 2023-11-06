نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال شهر أكتوبر 2023.. إنجاز جديد لميناء جدة الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ قرون طويلة، كانت جدة تعتبر مركزًا تجاريًا هامًا على ساحل البحر الأحمر، وقد لعب ميناء جدة دورًا بارزًا في تعزيز هذه السمعة التجارية. وفي السنوات الأخيرة، شهد ميناء جدة تطورًا هائلًا ليصبح واحدًا من أكبر وأهم الموانئ في المملكة العربية السعودية.

يقع ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر في غرب المملكة العربية السعودية، ويمتد على مساحة كبيرة.

يعتبر هذا الميناء بوابة حيوية لتجارة المملكة ومركزًا للتبادل التجاري بين مناطق المملكة والعالم. يُعتبر ميناء جدة الإسلامي بوابة حديثة ومتقدمة تضم مرافق مبنية ومجهزة بأحدث التقنيات.

خدمات ميناء جدة

ميناء جدة الإسلامي يقدم خدمات شاملة للشحن والتفريغ وتخزين البضائع، وهذا يشمل الشحن البحري والشحن الجوي والشحن البري. يستوعب الميناء سفنًا كبيرة ومتوسطة الحجم ويتيح توفير حلول شحن متكاملة للشركات والمصنعين والتجار.

بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، يعتبر ميناء جدة الإسلامي محورًا تجاريًا رئيسيًا للشحن بين مناطق المملكة والعديد من الوجهات الدولية. وهذا يساهم بشكل كبير في دعم اقتصاد المملكة وزيادة التبادل التجاري.

علاوة على ذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية رؤية طموحة لتحويل ميناء جدة الإسلامي إلى مركز للتجارة البحرية العالمية. يتمثل جزء من هذه الرؤية في تحسين البنية التحتية للميناء وتوسيعه ليستوعب المزيد من البضائع ويمكنه خدمة مزيد من الشركات الدولية.

نجاح باهر



نجح ميناء جدة الإسلامي في تحقيق أداء استثنائي خلال شهر أكتوبر 2023، حيث تمت مناولة 511،348 ألف حاوية قياسية. هذا الإنجاز يعكس تميز الميناء ومكانته البارزة على الساحة الإقليمية والعالمية كميناء رائد على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع.

هذا النجاح يعزز الجهود المستدامة التي تقوم بها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز للنقل البحري واللوجستيات على الساحة العالمية. ويؤكد على التعاون الفعال بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من خلال مشاريع واتفاقيات تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتحديث التجهيزات، مما يسهم في تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كواحد من أفضل عشر موانئ عالميًا.

يجدر بالإشارة إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد كسر الرقم القياسي السابق في شهر يوليو 2023 حيث تمت مناولة 491،197 حاوية قياسية، بالإضافة إلى الجوائز العديدة التي حصدها الميناء على الساحة العالمية.