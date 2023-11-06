نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم مزايا منصة "ساهم" في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر منصة "ساهم" واحدة من أبرز الأمثلة على نجاح التكنولوجيا في تمكين المشاركة المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. تأسست منصة "ساهم" بمبادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى جمع مقترحات وآراء المواطنين والمقيمين في المملكة بهدف تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز مستوى الرضا لدى الجمهور.

تعتبر "ساهم" منصة رائدة في تطبيق مفهوم الحوكمة المفتوحة (Open Governance) في المملكة العربية السعودية، وهو مفهوم يهدف إلى تعزيز التشاركية والشفافية في صنع القرارات الحكومية. تتيح المنصة للمشاركين تقديم اقتراحاتهم وآرائهم بشكل مباشر وسهل، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين تقديم اقتراحات حول مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع.

أهم مزايا منصة "ساهم" هي:

تعزيز المشاركة المجتمعية: تساهم المنصة في تعزيز دور المواطنين والمقيمين في صنع القرارات الحكومية. يمكن للجميع التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم بسهولة، مما يعزز من شعورهم بالانتماء والمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع.

تعزيز الشفافية: تعتمد منصة "ساهم" على مبدأ الشفافية في نشر النتائج والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية استجابةً للاقتراحات والشكاوى المقدمة عبر المنصة. هذا يساهم في زيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين.

تحسين الخدمات الحكومية: يتيح استخدام منصة "ساهم" للحكومة فرصة التعرف على احتياجات وتطلعات المواطنين بشكل أفضل، مما يمكنها من تحسين الخدمات الحكومية وتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل.

تعزيز الابتكار والإبداع: المنصة تشجع على تقديم حلاول إبداعية ومبتكرة لحل المشكلات وتحسين الخدمات. هذا يمكنها من تطوير القطاع الحكومي وتعزيز كفاءته.

تواصل فعّال: تعمل منصة "ساهم" على توفير وسيلة فعالة للتواصل بين المواطنين والحكومة، مما يسهم في حل القضايا والمشكلات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

في الختام، منصة "ساهم" تمثل نموذجًا ناجحًا للتفاعل بين المجتمع والحكومة في المملكة العربية السعودية. تعكس هذه المنصة التزام الحكومة بتحسين الخدمات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار. تقدم "ساهم" فرصة للمواطنين لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم لبناء مجتمع أفضل وأكثر تطورًا.