نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موجودين".. مبادرة سعودية لتسهيل الحصول على خدمات الأحوال المدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من البلدان الرائدة في الشرق الأوسط التي تعكف على تطوير وتنفيذ مبادرات طموحة لتعزيز التنمية وتحسين جودة حياة مواطنيها.

وتعد إحدى المبادرات الرائدة هي مبادرة "موجودين"، والتي تعكس التفاني السعودي في تطوير القطاعات المختلفة وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحقيق الأهداف الوطنية.

وتعد مبادرة "موجودين"، هي مبادرة اجتماعية تستهدف تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وخدمة المجتمع. تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التعليم والتدريب وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية.

ويتم تقديم منصات وفرص للشباب للمساهمة في القضايا الاجتماعية والتنموية والبيئية، من خلال "موجودين"، تشجع المبادرة على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات متنوعة تشمل تنظيم الفعاليات الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع بيئية، وتقديم الدعم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز التوعية بقضايا الصحة والتعليم.

وتعكس مبادرة "موجودين"، الروح الشبابية والحماس للشباب السعودي في خدمة وتطوير وطنهم. تعمل على تمكينهم وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأجيال المختلفة.

وبالإضافة إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية، تساهم مبادرة "موجودين" في تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي وتقديره، وتشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم والمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن مبادرة "موجودين"، تعد مبادرة رائدة تشجع على مشاركة الشباب السعودي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياتهم وجعلها مشجعة للشباب على الابتكار والإبداع في خدمة المجتمع. تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالشباب كأحد أهم أصول الاستثمار في مستقبل مشرق ومزدهر.