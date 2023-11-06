نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتفعيل العمل التطوعي والاجتماعي.. تعرف على أهمية منصة “ساهم” السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد منصة “ساهم” السعودية واحدة من المبادرات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير العمل التطوعي والاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وخلال هذا المقال سوف نتعرف على منصة “ساهم” السعودية ودورها في تعزيز التطوع والمسؤولية الاجتماعية.

مفهوم منصة “ساهم” السعودية

تعد منصة "ساهم السعودية" بوابة إلكترونية تمكن المواطنين والمقيمين في المملكة من المشاركة في أنشطة تطوعية متنوعة والمساهمة في مختلف المجالات الاجتماعية. تهدف المنصة إلى تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية وتحفيز الأفراد على تقديم وقتهم ومهاراتهم في خدمة المجتمع.

مميزات منصة “ساهم” السعودية

1. تنوع الفرص التطوعية: تقدم المنصة فرص تطوعية متنوعة في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك التعليم والصحة والبيئة والثقافة والمجتمع.

2. سهولة الاشتراك والمشاركة: يمكن للأفراد التسجيل على المنصة بسهولة والاطلاع على الفرص التطوعية المتاحة والانضمام إليها.

3. تتبع الأداء: المنصة تتيح للمتطوعين تسجيل وقت وجهد التطوع وتقديم تقارير حول الأنشطة التي شاركوا فيها.

4. توفير دعم وتدريب: تقدم المنصة دعمًا وتدريبًا للمتطوعين لتطوير مهاراتهم وزيادة قدرتهم على خدمة المجتمع.

أهمية منصة “ساهم” السعودية

- تعزيز الوعي الاجتماعي: تساهم المنصة في زيادة الوعي حول الأهمية الاجتماعية للتطوع والمشاركة.

- تطوير المجتمع: تلعب المنصة دورًا حاسمًا في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة من خلال خدمة البيئة والتعليم والصحة.

- بناء مهارات الشباب: تساعد المنصة في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعهم.

- تعزيز التواصل الاجتماعي: تشجع المنصة على التواصل والتعاون بين الأفراد والمؤسسات لتحقيق أهداف مشتركة.