نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساهم.. منصة سعودية لتقديم التبرعات لأكثر من 79 دولة حول العالم إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول العالم، إحدى المنصات الحكومية الرائدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى توفير الفرصة لتقديم التبرعات إلكترونيا للعديد من البرامج التابعة للمركز.

وتمنح منصة ساهم، المتبرعين إمكانية إنشاء حساب شخصي يوفر للمتبرع فرصة الوقوف على البرامج التي يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعمها، إضافة إلى توفر لأصحاب التبرعات المباشرة فرصة ربط التبرعات بالدول والبرامج التي يختارونها.

وتعتبر منصة ساهم، المنصة الإلكترونية الرسمية الوحيدة التي توفر لمستخدميها فرصة التبرع لبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي تصل برامجه للمستفيدين في أكثر من 79دولة حول العالم، دون اقتتطاع أي مصاريف إدارية من التبرعات.

ويراعي المركز في مشاريعه وبرامجه، تنوّعها حسب مستحقيها وظروفهم، ويعمل في كل قطاعات العمل الانساني على سبيل المثال، "برامج الغذاء، البرامج الصحية، برامج الإيواء وبرامج المياه والإصلاح البيئي وغيرها".

ويستند المركز في ذلك إلى مرتكزات عدة، منها أن تكون بعيدة عن أي دوافع غير إنسانية، وأن يتم ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وأن لا تستغل لأغراض أخرى، وأن تتوافر في هذه المساعدات الجودة وموثوقية المصدر.