المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للّجنة الوزارية للأمن السيبراني

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للّجنة الوزارية للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان اليوم، بحضور أصحاب السمو والمعالي رؤساء الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.

ورأس وفد المملكة المشارك بالاجتماع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وتطرّق الاجتماع ضمن جدول أعماله إلى عدد من الموضوعات التي تمثل ركيزة أساسية لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشاريع الأمن السيبراني لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في هذا القطاع.

وتضمنت نتائج الاجتماع الموافقة على مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إعداد إستراتيجية شاملة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، والموافقة على هيكلة مهام واختصاصات اللجنة الوزارية، واللجان التابعة لها، والخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية.

يذكر أن اللجنة الوزارية تم إنشاؤها في العام 2022م، وتعقد اجتماعًا سنويًا على مستوى وزراء الأمن السيبراني في دول المجلس، وتختص بكل موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني آمن، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.