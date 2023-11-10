نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء توافد الرؤساء للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتضن الرياض اليوم الجمعة، قمة سعودية إفريقية، تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

والواصلون إلى العاصمة السعودية حتى الأن هم رئيس كينيا، رئيس راوندا، رئيس الحكومة المغربية، رئيس غينيا، رئيس جمهورية القمر المتحدة، رئيس سيراليون، رئيس بنين، الرئيس الانتقالي لبوركينا، ممثل رئيس أنغولا، رئيس ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، رئيس بوروندي، ممثل رئيس الكونغو الديموقراطية، رئيس إفريقيا الوسطى، رئيس موزمبيق، رئيس سيشل، رئيس تشاد، رئيس كوت ديفورا والرئيس الإثيوبي.

وأمس أعلنت مجموعة التنسيق العربية (Arab Coordiantion Group) عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى العام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.