نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انطلاق القمة السعودية الإفريقية بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ لحظات القمة السعودية الإفريقية بالرياض، حيث ألقى كلمة الافتتاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ودعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد بن سلمان، في كلمته له خلال القمة السعودية الإفريقية، المنعقدة في الرياض، على إدانة المملكة لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.

ولفت إلى أن المملكة والدول الإفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.