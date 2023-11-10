نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة مليارية لإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في إفريقيا وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية الإفريقية في الرياض اليوم الجمعة، أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في إفريقيا لأكثر من 40 سفارة.

وأكد أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، كما تحرص المملكة على دعم حلول مبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية وتؤكد حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية