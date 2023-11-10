محمد بن سلمان: إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين في إفريقيا بمشاريع تتجاوز مليار دولار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه -نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- اليوم الجمعة في الرياض، القمة السعودية الأفريقية الأولى وافتتاحه أعمال القمة.

وبدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كلمة خلال افتتاحه أعمال القمة، فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفخامة والدولة:

الحضور الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن أرحب بكم، وأن أنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة السعودية الأفريقية الأولى.

تحرص السعودية والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وإننا إذ ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.

تدعم السعودية والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.

أصحاب الفخامة والدولة:

لقد قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية، ونحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل.

ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات، كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويلًا تنمويًا إضافيًا إلى إفريقيا حتى 2030، وستزيد السعودية عدد سفاراتها في إفريقيا لأكثر من 40 سفارة.

لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيمانًا منها بدور إفريقيا، وتحرص السعودية على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الأفريقية، وتدعم السعودية التنمية المستدامة، وتؤكد دومًا حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية. ونجدد التزامنا بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان أفريقي.

نهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية. ونتطلع إلى مشاركتكم مع السعودية في إبراز الدور المهم لإفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية. ونثق أن هذه القمة ستحقق ما نصبو إليه جميعًا من نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة في المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وضم الوفد الرسمي، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.