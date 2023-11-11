نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لجميع الدول"..خطوات وشروط الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأشيرة زيارة الأعمال، وزارة الخارجية، وزارة الاستثمار السعوديه، أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من تأشيرات الأعمال السعودية الكترونيا لجميع دول العالم لتساعد المستثمرين على الاستثمار في المملكة العربية السعودية وذلك لتحقيق رؤية السعودية ل 2023، لتصبح بذلك المملكة العربية السعودية قوة استثمارية رائدة.

تأشيرة زيارة الأعمال السعودية

مدة تأشيرة زيارة الأعمال السعودية

يستطيع المستفيدين من تأشيرة زيارة الأعمال السعودية الاستفادة منها لمدة تصل إلى عام بالإضافة إلى حصول المستفيدين على التأشيرة بشكل فوري.

شروط الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال السعودية

اتاحت الحكومة السعودية التأشيرة لجميع الدول لكن من الضروري توفير عدة شروط بالمتقدمين بطلب الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال السعودية ولذلك تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية تلك الشروط الآتية:

ضرورة توفير جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، مع صفحتي تأشيرة فارغتين متتاليتين على الأقل.

تأشيرة زيارة الأعمال السعودية

توكيل إلكتروني من جهة العمل السعودية صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

مذكرة إحالة للحصول على تأشيرة محدد فيها رقم وتاريخ التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية (أو أحد فروعها في جدة أو الدمام)

خطوات الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال السعودية

1-سجل الدخول إلى موقع إنجاز.

2-اختر أفراد.

3-ثم قم باختيار طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج

4- قم بالضغط على تسجيل لإنشاء حساب جديد -إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا- واكتب المعلومات المطلوبة.

5 -قم بملىء نموذج الطلب وتحميل صورتك.

6- ثم حدد نوع التأشيرة الصحيح الذي يتماشى مع دعوة العمل الخاصة بك والبعثة السعودية المناسبة التي يتم إرسال دعوتك إليها

7- بمجرد تقديم طلبك قم بدفع رسوم التأشيرة للحصول علىها مع التأكد من أن وسيلة الدفع تتماشى مع طرق الدفع المقبولة.

تأشيرة زيارة الأعمال السعودية

8- أخيرًا اطبع نموذج طلب إنجاز الخاص بك وأرفقه مع الأوراق المطلوبة قبل مشاركتها مع القسم القنصلي.

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