نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في الرياض اليوم السبت 11 نوفمبر والتوقعات للأيام القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حالة الطقس اليوم في الرياض..من المهم المهم دائمًا معرفة حالة الطقس في منطقتك لتخطيط يومك وأنشطتك بشكل مناسب. الطقس هو عامل مهم يؤثر على حياتنا اليومية، لذلك، ضمن الخدمات التي تقدمها لكم بوابة دوت الخليج الأليكترونية نقدم لكم حالة الطقس في الرياض اليوم السبت ١١ نوفمبر

حالة الطقس في الرياض اليوم السبت 11 نوفمبر والتوقعات للأيام القادمة

توقعات حالة الطقس في الرياض



اليوم، السبت 11 نوفمبر 2023، يتميز بطقس مشمس وسماء صافية في الرياض.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة القصوى 29 درجة مئوية، في حين تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة هي 20 درجة مئوية. لذا، من الممكن الاستمتاع بيوم لطيف ولكن بدرجات حرارة مناسبة.

توقعات الرطوبة



الرطوبة النسبية المتوقعة هي 25٪، مما يعني أن الهواء سيكون جافًا نسبيًا.

اتجاه الرياح



ستكون سرعة الرياح خفيفة بمعدل 3 كم/ساعة ومن اتجاه الجنوب الغربي.

حالة الطقس في الرياض اليوم السبت 11 نوفمبر والتوقعات للأيام القادمة

توقعات الطقس غدًا في الرياض



يُتوقع أن يكون يوم غدٍ مشمسًا مع سماء صافية، ودرجة حرارة قصوى متوقعة تبلغ نحو 30 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 19 درجة مئوية. ستكون الرطوبة النسبية نحو 20٪، وسرعة الرياح ستكون 5 كم/ساعة من الجنوب الغربي.

توقعات حالة الطقس للأيام القادمة



خلال الأسبوع المقبل، يمكن توقع أجواء مشمسة مع سماء صافية في الرياض. ستكون الدرجات الحرارية دافئة خلال النهار وباردة نسبيًا خلال الليل. يجب ملاحظة أن التوقعات قد تتغير، وقد تختلف الظروف الفعلية عن التوقعات.

إن حالة الطقس في الرياض اليوم تبدو مثالية للخروج والاستمتاع بأنشطة الهواء الطلق. ستكون الأجواء مريحة ومنعشة، مما يجعلها فرصة رائعة للاستمتاع بالطبيعة والتجديف والرياضة في الهواء الطلق. يجب متابعة تحديثات حالة الطقس للأيام القادمة لضمان التخطيط الجيد لأنشطتك.

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