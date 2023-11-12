نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب حالة الطقس دورًا حاسمًا في حياتنا اليومية، حيث تؤثر على خططنا وأنشطتنا. في هذا المقال، ترصد لكم بواية دوت الخليج الألكترونية الطقس في جدة غدًا، ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة السماء وسرعة الرياح، بالإضافة إلى النصائح لمواجهة هذه الظروف الجوية.

توقعات حالة الطقس في جدة

تفاصيل حالة الكقس في جدة

الأحد 12 نوفمبر 2023، سيكون الطقس في جدة غائمًا جزئيًا، مع درجة حرارة عالية تبلغ 34 درجة مئوية ودرجة حرارة منخفضة تبلغ 27 درجة مئوية. هناك فرصة ضئيلة جدًا لتساقط الأمطار. سيكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفعًا جدًا، مما يعني أنك بحاجة إلى حماية بشرتك من أشعة الشمس. سيهب نسيم جنوبي بسرعة 16 كيلومترًا في الساعة.

فيما يلي تفاصيل حالة الطقس في جدة غدا

الصباح: غائم جزئيًا، مع درجة حرارة تبلغ 27 درجة مئوية.

الظهيرة: غائم جزئيًا، مع درجة حرارة تبلغ 34 درجة مئوية.

المساء: غائم جزئيًا، مع درجة حرارة تبلغ 31 درجة مئوية.

الليل: غائم جزئيًا، مع درجة حرارة تبلغ 27 درجة مئوية.

توقعات الرياح في جدة غدا

حسب توقعات الطقس الحالية، فإن الرياح في جدة غدا الأحد 11 نوفمبر 2023 ستكون على النحو التالي:

في الصباح الباكر، من الساعة 6 صباحًا حتى 10 صباحًا، ستكون الرياح جنوبية غربية بسرعة 5-10 كم/ساعة.

خلال النهار، من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً، ستكون الرياح جنوبية غربية بسرعة 10-15 كم/ساعة.

في المساء، من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، ستكون الرياح جنوبية غربية بسرعة 5-10 كم/ساعة.

في الليل، من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا، ستكون الرياح جنوبية غربية بسرعة 0-5 كم/ساعة.

توقعات حالة الطقس في جدة

الرطوبة غدا في جدة

حسب توقعات حالة الطقس الحالية، فإن الرطوبة في جدة غدا الأحد 11 نوفمبر 2023 ستكون على النحو التالي:

في الصباح الباكر، من الساعة 6 صباحًا حتى 10 صباحًا، ستكون الرطوبة نحو 48%.

خلال النهار، من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً، ستكون الرطوبة نحو 52%.

في المساء، من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، ستكون الرطوبة نحو 48%.

في الليل، من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا، ستكون الرطوبة نحو 45%.

وبشكل عام، ستكون الرطوبة في جدة اليوم متوسطة إلى عالية، مما قد يؤدي إلى شعور بالحرارة والتعرق. ويُنصح بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

نصائح للتعامل مع الرطوبة في جدة

استخدم مرطبًا في منزلك أو مكتبك للحفاظ على مستوى الرطوبة النسبية عند 40-60%.

افتح النوافذ والأبواب في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون الرطوبة أقل.

ضع مكيف الهواء على درجة حرارة معتدلة.

تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في أوقات الذروة.

اشرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب جسمك.

ضع واقيًا من الشمس للحماية من أشعة الشمس.



نصائح للتعامل مع حالة الطقس اليوم

اشرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا.

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة.

استخدم واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس.

احترس من الإرهاق الحراري.

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