نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في المملكة العربية السعودية، تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم باقة متنوعة من الخدمات للمواطنين والمقيمين وأيضا الزوار داخل المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات تقدم خدمة تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة، وهذه الخدمة توفر للزائر إقامة دائمة بعد انتهاء مدة هذه زيارته.

خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالمملكة العربية السعودية

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على إفادتكم خلال السطور التالية، بنشر كافة التفاصيل عن خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالمملكة العربية السعودية، حرصًا على تلبية رغبات القراء والمتابعين، وذلك ضمن الخدمات اليومية للقراء والمتابعين.

خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالمملكة العربية السعودية:

- لا بد من دعمك من كفيل سعودي أو مقيم في عملية تحويل الزيارة إلى إقامة ويجب أن تربطك به علاقة عمل أو قرابة.

- تقديم جميع المستندات والوثائق اللازمة للجهات المختصة.

- كذلك تقديم طلب الإقامة إلى الجهات المختصة في المملكة مع كتابة جميع التفاصيل المطلوبة.

- إجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية المعتمدة في المملكة لإثبات عدم وجود أمراض معدية أو مشاكل صحية.

- سداد جميع الرسوم المقررة وهى تختلف على حسب نوع الإقامة.

- متابعة الإجراءات والاستفسارات من خلال الجهات المختصة بهذا الشأن.

رسوم تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة في السعودية:

خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالمملكة العربية السعودية

وعند تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة لا بد من سداد الرسوم المقررة وهذه الرسوم يتم تحديدها من خلال نوع الإقامة وعدد المرات التي يتم في السعودية، حيث تصل قيمة رسوم تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة مبلغ 600 ريال سعودي وتشمل هذه الرسوم الفحص الطبي ورسوم تصاريح العمل بالإضافة إلى بعض الرسوم الأخري، إذا أراد الفرد الحصول على تأشيرة متعددة فقد تصل قيمة الرسوم 5000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتغير الزيارة إلى إقامة:

- صورة تأشيرة الزيارة لجميع أفراد الأسرة.

- وأيضا صورة من الشهادة الجامعية للشخص المقيم إن وجدت.

- صورة من سجل تجاري للمنشأة التي يعمل بها المقيم.

- بالإضافة إلى تقديم صورة جواز السفر.

- مع صورة إقامة الزوج الوافد.

- صورة من وثيقة جهة عمل.

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شروط تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة:

- لا بد من أن يكون المتقدم من الفئة المسموح لها بإجراء هذا التحويل.

- أيضا لا بد من موافقة المقيم على الاستضافة للزائر.

- كذلك لا بد من تلقي جرعات لقاح كورونا بالكامل.

- كما يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم.

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