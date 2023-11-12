الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بيانا قال فيه:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الاثنين الموافق 29 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون