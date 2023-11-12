أخبار السعودية

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.
وأصدر الديوان الملكي بيانا قال فيه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الاثنين الموافق 29 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا