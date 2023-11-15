نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم عسير ينظم فعاليات بمناسبة "اليوم العالمي للسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بالشراكة مع جمعية اعتناء للعناية بمرضى السكري اليوم، فعاليات البرنامج التوعوي بمرض السكري احتفاءً باليوم العالمي لمرض السكري، وذلك بمقر الإدارة.

واشتملت فعاليات البرنامج على عدة خدمات منها قياس مستوى السكر في الدم، وقياس السكر التراكمي، ومعرض للتعريف بيوم السكر العالمي، وسبل الوقاية والعلاج، وعدد من المنشورات والمطويات والمجسمات التوعوية عن مرض السكري ومسبباته، وطرق الوقاية وتأثير مرض السكري على أعضاء الجسم، بالإضافة إلى نصائح يومية توعوية ضد السكري، والتوعية بطرق الوقاية منه وتعزيز دور المجتمع في التثقيف الصحي في علاجه، إضافة إلى التوعية الصحية عن أهمية الغذاء الصحي، والنشاط البدني