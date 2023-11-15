230 متسابقًا يتنافسون في سباق " نيوم تيتان الصحراوي للدراجات"

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم منافسات سباق "نيوم تيتان الصحراوي للدراجات الجبلية " بنسخته الثالثة، ضمن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، بمشاركة 230 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 17 دولة.

وتقام المنافسات التي تستمر حتى الـ 17 من نوفمبر الجاري، على أربع مراحل بين قمم جبال نيوم وضفاف شواطئها بمجموع مسافاتها 355 كيلومترًا.

يذكر أن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية بنسختها الثانية، تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية الرائدة وتستضيف أكثر من 800 من أهم الرياضيين في العالم، حيث تضم خمس رياضات تفاعلية، هي: دوري ترايثلون نيوم الممتاز، وبطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية، وبطولة "نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة، وسباق "نيوم تيتان الصحراوي للدراجات – السعودية"، وبطولة "نيوم ماسترز"، التابعة للاتحاد الدولي لرياضة التسلق