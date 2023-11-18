نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير قطر يعزي ملك السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبد الله بن جلوي آل سعود.

وبعث نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الملك سلمان بوفاة الأميرة نورة.

كما بعث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، برقية تعزية، إلى ملك السعودية بوفاة الأميرة.

والسبت، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبد الله بن جلوي آل سعود.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود".

وتمت صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة يوم السبت 18 نوفمبر بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بالخُبر.