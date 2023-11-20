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الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية يطلق سادس بطولاتة " أفوراتش" بمشاركة 8 أندية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية يطلق سادس بطولاتة " أفوراتش" بمشاركة 8 أندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتح اليوم بطولة أفوراتش 2 سادس بطولات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في نسخه مختلفة خاطفة لأنظار العالم بمشاركة أبطالها والتى ستعقد في مقر قمة المنافسة السعودية "SEF ARINE" في المدينة الإعلامية بمدينة الرياض.

 

موعد أنطلاق بطولة الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 

 


وتشهد النسخه الثانيه من بطولة أفوراتش  نخبة من أبرز الاسماء والاندية في السعودية  في هذه اللعبة.

 

 

مجموعات بطولة أفوراتش 2 الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 

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بطولة أفوراتش 

وتنطلق البطولة بمشاركة ثماني فرق بنظام المجموعات 
المجموعة " أ" 
تويستد مايندز 
روك ايسبورتس
ايسبورتس اف 16 
كاسل بلاك 

المجموعه " ب "

جيكي ايسبورتس 
فوج ايسبورتس 
اكس أو ايسبورتس
ذا فيشيوس

 

بطل كأس العالم لبطولة أفوراتش النسخة الماضية 

وكان المنتخب السعودي للعبة أفوراتش توج ببطولة كأس العالم علي حساب المنتخب الصيني بنتيجة 3/2 مطلع الشهر  الحالي ولم يتلقي اى هزيمة في البطولة.

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بطولة أفوراتش 

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية والذي يديره الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ساهم في في تعزيز وثقل العديد من المواهب وأعدادهم للمنافسة في مختلف الألعاب الدولية، وبهدف هذا الدعم لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضات الإلكترونية والتي تسعي لان تجعل المملكه  في مصاف دول العالم فس هذا القطاع وان تصبح مركز له.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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