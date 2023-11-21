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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف العاصمة السعودية الرياض في سابقة هي الاولى من نوعها، فعاليات مهرجان الرياض العالمي للكلاب، والذي يعد الأول من نوعه في العالم، حيث جمع بين أربع بطولات للكلاب في مكان واحد.

يقول تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إن بلاده ستستضيف “أول مهرجان في العالم يجمع ٤ بطولات للكلاب في مكان واحد، مسابقات كلاب السلق والرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب. أكثر من 250 كلب من حول العالم.

الرياض تستضيف أول مهرجان عالمي للكلاب

المهرجان العالمي للكلاب في ‎موسم_الرياض:

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مهرجان عالمي للكلاب للمرة الاولى:



يشارك في المهرجان أكثر من 250 كلبًا من مختلف أنحاء العالم، في مسابقات كلاب السلق، والرشاقة، وكلاب العمل، ومسابقة الجمال للكلاب.

وسيشهد المهرجان منافسات قوية بين الكلاب المشاركة، والتي ستظهر مهارتها وقدراتها العالية في مختلف المجالات، حيث تتميز كلاب السلق بسرعتها وقدرتها على التحمل، بينما تتميز كلاب الرشاقة بقدرتها على أداء حركات صعبة ومتنوعة، وتتميز كلاب العمل بقدرتها على تنفيذ الأوامر بدقة، وتتميز كلاب الجمال بجمالها وتناسبها مع المعايير العالمية.

المهرجان العالمي للكلاب سيحظى باهتمام الجميع:

سيحظي المهرجان باهتمام كبير من الزوار، حيث سيحرصوا على مشاهدة منافسات الكلاب والاستمتاع بمشاهدتها، كما سيكونوت حرصين على التقاط الصور مع الكلاب المشاركة.

وأعربت منظمات المهرجان عن سعادتها بالنجاح الذي سيحققه المهرجان، مؤكدين عزمهم على تنظيم النسخة الاولى من المهرجان في العام.

وجاء تنظيم مهرجان الرياض العالمي للكلاب في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه، حيث يشهد موسم الرياض العديد من الفعاليات والمهرجانات العالمية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.