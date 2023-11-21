نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الرياض.. السعودية تستقبل المهرجان العالمي للكلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف العاصمة السعودية الرياض في سابقة هي الأولى من نوعها مهرجان الرياض العالمي للكلاب، وهو يعد الأول من نوعه في العالم، حيث يجمع بين أربع بطولات للكلاب في مكان واحد.

تركي آل شيخ يعلن عن استضافة بلاده لأول مهرجان في العالم يجمع أربع بطولات للكلاب

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن استضافة بلاده لأول مهرجان في العالم يجمع أربع بطولات للكلاب في مكان واحد، وتشمل المسابقات كلاب السلق والرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب، ويشارك في المهرجان أكثر من 250 كلب من جميع أنحاء العالم.

مهرجان الكلاب في موسم الرياض

تهدف هذه الفعالية إلى إظهار مهارات وقدرات الكلاب المشاركة في مجالات متنوعة، حيث تتميز كلاب السلق بالسرعة والقدرة على التحمل، وتتميز كلاب الرشاقة بقدرتها على تنفيذ حركات صعبة ومتنوعة، وتتميز كلاب العمل بقدرتها على تنفيذ الأوامر بدقة، وتتميز كلاب الجمال بجمالها ومطابقتها للمعايير العالمية.

ومن المتوقع أن يلقى المهرجان اهتمامًا كبيرًا من الزوار الذين سيحضرون لمشاهدة المنافسات والاستمتاع بتجربة فريدة، وسيكونون متحمسين لالتقاط الصور مع الكلاب المشاركة.

مهرجان الكلاب في موسم الرياض

عبرت منظمات المهرجان عن سعادتها بالنجاح الذي سيحققه المهرجان، وأكدت عزمها على تنظيم النسخة الأولى من المهرجان في العام الحالي.

فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية

تأتي تلك الفعالية في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه، وتشهد مدينة الرياض في موسمها السياحي العديد من الفعاليات والمهرجانات العالمية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.