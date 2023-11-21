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أحمد جودة - القاهرة - طلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة، وذلك في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز استخدام وسائل النقل النظيفة والمستدامة في المملكة، حيث تستهدف الهيئة أن تصل نسبة استخدام وسائل النقل النظيفة إلى 60% بحلول عام 2030.

وتعد الشاحنة الهيدروجينية من أحدث تقنيات النقل النظيفة، حيث تعمل بالهيدروجين كوقود، وهو غاز لا ينتج أي انبعاثات كربونية.

وتتميز الشاحنة الهيدروجينية بقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر بشحنة واحدة، كما يمكن إعادة شحنها في غضون 15 دقيقة فقط.

المملكة على طريق الاستدامة…هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية

المملكة على طريق الاستدامة…هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية

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هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية

وأكد المهندس رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، أن إطلاق أول شاحنة هيدروجينية في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول نحو النقل المستدام في المملكة.

وقال الرميح: "نحرص على تبني أحدث التقنيات في مجال النقل النظيف، ونحن على ثقة بأن الشاحنات الهيدروجينية ستوفر بديلًا مستدامًا للنقل التقليدي".

وأشار الرميح إلى أن الهيئة تعمل على وضع خطة طموحة لنشر الشاحنات الهيدروجينية في المملكة، حيث تستهدف الهيئة أن تصل نسبة استخدام الشاحنات الهيدروجينية إلى 10% من إجمالي الشاحنات في المملكة بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 27.2% بحلول عام 2030.