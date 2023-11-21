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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين الذين لا يبحثون عن فرص عمل، أو لا يتفاعلون مع منصات التوظيف المعتمدة من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن إيقاف صرف المعاش يأتي في إطار سعيها لتحفيز المستفيدين على البحث عن فرص العمل، وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من المعاش، وأكدت الوزارة على أنه سيتم إبلاغ المستفيدين المعنيين بالقرار، وستتيح لهم فرصة الاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

الموارد البشرية تُعلن إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذه الفئة.. فما السبب؟

الموارد البشرية تُعلن إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذه الفئة.. فما السبب؟

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وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدين الذين تثبت عدم جديتهم في البحث عن فرص عمل، أو الذين يرفضون قبول عروض العمل والتدريب المقدمة لهم.

وأكدت الوزارة على أن إيقاف صرف المعاش هو إجراء مؤقت، ويمكن للمستفيدين استئناف صرف المعاش إذا أثبتوا جديتهم في البحث عن عمل.

وجاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار جهودها لتحسين كفاءة نظام الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وتشمل الفئات التي سيتم إيقاف صرف المعاش عنها: