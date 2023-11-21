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أحمد جودة - القاهرة - دعت الادارة العامة لمرور السعودية، ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة بإسقاطها من سجلاتهم دون غرامات، وذلك قبل انتهاء المهلة التصحيحية التي منحتها الإدارة العامة للمرور عبر منصة أبشر.

“أبشر” تُحذر: 100 يوم على إنتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة دون غرامات

100 يوم على إنتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة دون غرامات:

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الادارة العامة للمرور توكد على موعد اسقاط المركبات:

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المهلة التصحيحية التي منحتها للمواطنين ستنتهي في الأول من مارس 2024، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق الغرامات المعتادة لعدم الامتثال وعدم تحديث السجلات الخاصة بالمركبات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور على أن إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من خلال منصة أبشر يوفر الوقت والجهد، كما أنه يضمن عدم تعرض المركبات لغرامات مالية.

“أبشر” تُحذر: 100 يوم على إنتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة دون غرامات

هناك 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة عبر منصة أبشر، وهي:

زيارة الرابط التالي: http://absher.sa/vds استعراض المراكز المعتمدة التوجه للمركز تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

الادارة العامة للمرور تعلن عبر منصة اكس المهلة الصحيحة:

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات تمنح أصحاب المركبات المُهملة أو التالفة الفرصة لإسقاطها دون دفع أي غرامات أو رسوم، وذلك عبر “أبشر”.

وبينت الإدارة العامة للمرور في بيانها عبر X، أن خدمة الإسقاط عبر منصة” أبشر” تُتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات.