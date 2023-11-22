"منشآت" تكرم المشاريع الرائدة في الحفل الختامي لبرنامج رواد ذكاء

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز ذكاء اليوم الحفل الختامي لبرنامج "رواد ذكاء" حيث تخلل الحفل تكريم 20 مشروعًا رائدًا؛ وذلك نظير تميزهم في تطبيق التقنيات الصاعدة وتحقيق نجاحات ملموسة في مجالاتهم.

ويهدف برنامج ذكاء إلى تعزيز القدرات التقنية والابتكارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة بشكل كامل من التقنيات الحديثة وأبرز التوجهات العالمية في عالم الأعمال، إلى جانب رفع قدراتهم التقنية والتنافسية في مختلف المجالات، مثل: تحليل البيانات وذكاء الأعمال، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، للإسهام في دعم بيئة الابتكار والتحول الرقمي.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الحصول على حزمة من الخدمات المميزة، تتضمن الاستشارات الإرشادية والعملية مع مختلف الخبراء في كافة المجالات، بالإضافة إلى الانضمام لبرنامج "ذكاء بلس" بهدف الحصول على مميزات من شركاء البرنامج.

كما شهد الحفل فقرة تعريفية قدمها عبد المحسن العجلان من هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء، للحديث عن برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة" ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح رواد الأعمال المشاركين في برنامج "رواد ذكاء"؛ لتسليط الضوء على مشاريعهم وتجاربهم خلال فترة البرنامج