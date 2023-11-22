نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لجنة الأسرة والمجتمع" تقيم فعاليات ترفيهية وثقافية برفحاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت اللجنة الفرعية للأسرة والمجتمع بمحافظة رفحاء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، فعاليات اليوم العالمي للطفل بمقر جمعية رؤوم لرعاية الأيتام.

وتهدف الفعاليات التي حضرها العديد من أطفال المحافظة، إلى زيادة الوعي بحقوق الطفل، وتحسين رفاهيته، وتعزيز مشاركته في الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بالطفل، وتوفير بيئة آمنة وإيجابية تمكّنه من تنمية مهاراته وقدراته، وحمايته نفسيًا وبدنيًا.

وتنوعت الفعاليات بين المسابقات الثقافية والفقرات الصحية والترفيهية التي شارك فيها تعليم رفحاء وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد ومستشفى النساء والولادة، وتخلل الفعاليات عرضًا مرئيًا وتوزيع بروشورات تبين حقوق الطفل.

وتأتي الفعاليات ضمن جهود اللجنة في تفعيل المناسبات العالمية التي تهتم بالعمل الاجتماعي، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتحقيق التكاتف الاجتماعي