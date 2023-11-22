نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين الشرقية يُدشن خدمات إلكترونية ومجسمًا جماليًا بالجبيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير،اليوم بمقر الأمانة، خدمة التشغيل التجريبي لعدد من الأنظمة والتطبيقات لـ3 إدارات في الإدارة العامة للأراضي والممتلكات بالأمانة، ومجسم جمالي على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة الجبيل عبر الاتصال المرئي، وذلك ضمن الأعمال التطويرية وتحسين الميادين تماشيًا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة، وتعزيزًا لهويتها.

وأوضح معاليه خلال التدشين، أن هذه الخدمات المتوافقة مع رؤية السعودية 2030 تهدف إلى تسهيل الإجراءات؛ من خلال إنشاء المعاملات بشكل إلكتروني كامل بدءًا من المكتب الهندسي أو الجهة المستفيدة وحتى صدور القرار أو إنجازها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الفكرة التصميمية للمجسم تنسجم مع الحركة التجارية التي يشهدها مينائي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري، لكونهما بوابة للصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، فيما يقع دوار الميناء بشمال مدينة الجبيل، عند بوابة الميناء، وتقاطع شارع الملك فيصل الشمالي مع شارع الملك عبدالعزيز، وتبلغ مساحته ١١٣٥ مترًا مربعًا بقطر كامل يبلغ ٣٨ مترًا.

وتضم الأنظمة التي تم تدشينها على موقع أمانة الشرقية الإلكتروني www.eamana.gov.sa، " نظام تخصيص الأراضي الحكومية" المعني بتخصيص الأراضي للجهات الحكومية بدءًا من تقديم الطلب ودراسته وحتى مرحلة الإفراغ وتسجيل الصكوك، ونظام "فحص الملكية" والمعني بدراسة صحة وسلامة صك التملك من خلال سريان المفعول وتتبع أصوله وأساساته، بالإضافة لنظام "نزع الملكية" المعني بالإجراءات اللازمة لنزع الملكيات لصالح الأمانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وكافة التعاملات الناتجة عن ذلك سواء المالية والتخطيطية وتعديل الصكوك.

وتضمنت كذلك إصدار التقارير الخاصة، مما يحقق سهولة الوصول للبيانات والمستندات والمعلومات المطلوبة وتحليلها بالشكل السليم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب من صاحب الصلاحية، بالإضافة لأعمال نمذجة التقارير الصادرة لهذه الأنظمة بكل يسر وسهوله وتزويدها للجهات ذات العلاقة عند الحاجة.

فيما يهدف تصميم المجسم الجمالي، إلى التعريف بدور ووظيفة الميناء، وتتمحور فكرته في تشكيل حاويات النقل بشكل جمالي على ارتفاع ٦،٥٠ أمتار، والمنسجمة مع الدور الوظيفي لها بساحات الميناء، إضافةً إلى تجميل وتطوير هذا المرفق، وإثراء المشهد البصري في المحافظة