كيف تؤثر وثيقة العمل الحر على حساب المواطن ؟

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أحمد جودة - القاهرة - جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة الإفصاح عن كافة أنواع الدخل حتى لا يتم وقف صرف مبلغ الدعم عن المستفيدين.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا جاء فيه: هل تؤثر وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟ وردت بالقول: في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا للدعم سوف يشملك الدعم.

في حالة واحدة فقط..وثيقة العمل الحر تسبب وقف الدعم عن المستفيدين من حساب المواطن

وثيقة العمل العمل في حساب المواطن

ولفت إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية.

وثيقة العمل الحر، أو ما يُعرف أيضًا بشهادة العمل الحر، هي وثيقة تُصدر للأفراد العاملين بصفة مستقلة وغير تابعين لأرباب العمل. يتم استخدامها لتوثيق حالة العمل الحر وتأكيد نشاط المستقلين في السوق، وهي تؤثر بدورها على حصول المستفيدين بالدعم من حساب المواطن.

فيما يتعلق بتأثير وثيقة العمل الحر على حساب المواطن، يعتمد ذلك على سياق وبنية النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلد المعني. قد تكون للوثيقة تأثيرات إيجابية أو سلبية على الحساب الشخصي للمواطن، وتختلف هذه التأثيرات من بلد لآخر.

في بعض الحالات، قد تسهم وثيقة العمل الحر في تحسين حساب المواطن من خلال توفير فرص العمل والإمكانيات الاقتصادية للأفراد. يمكن للعمل الحر أن يسمح للأفراد بتحقيق دخل إضافي وتنمية مهاراتهم وبناء رأس المال البشري الخاص بهم.

مع ذلك، يجب أيضًا أن نلاحظ أن العمل الحر قد يحمل تحديات ومخاطر مالية. فقد يكون الدخل غير مستقر وغير مضمون، ولا يوجد تغطية صحية أو مزايا اجتماعية مثل التأمين الصحي أو التقاعد الذي يوفره أرباب العمل في بعض الأحيان. قد يكون العمل الحر أيضًا أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بإدارة الضرائب والإجراءات المالية الأخرى.

اعتراض حساب المواطن

وفي سياق متصل كشفت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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