نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حال تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن بعد 10 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حساب المواطن أنه في حال تم تقديم طلب التسجيل في البرنامج بعد تاريخ 10 أكتوبر، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر.

وكشفت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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أهمية حساب المواطن للمستفيدية في السعودية

حساب المواطن له أهمية كبيرة في السعودية لعدة أسباب:

1. التخفيف من الأعباء المالية: يساهم حساب المواطن في تخفيف الأعباء المالية على الأسر السعودية من خلال تقديم دعم مالي مباشر. هذا الدعم يساعد الأسر في تغطية تكاليف السكن، التعليم، الرعاية الصحية، وتكاليف المعيشة الأساسية الأخرى.

2. تحسين مستوى المعيشة: بفضل حساب المواطن، يمكن للأسر السعودية تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتها الأساسية. الدعم المالي الذي يتم توفيره يساعد على تحسين القدرة الشرائية وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر.

3. التوزيع العادل: يعمل حساب المواطن على ضمان توزيع الدعم المالي بشكل عادل وعابر للطبقات الاجتماعية. يتم تحديد المستفيدين بناءً على معايير محددة مثل الدخل وحجم الأسرة، مما يضمن أن المساعدات تصل إلى من هم في أمس الحاجة.

4. تعزيز الاستقرار الاقتصادي: من خلال توفير الدعم المالي للأسر، يساهم حساب المواطن في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الشخصي والأسري. يمكن للأسر الاستثمار الدعم في تحسين ظروفها المالية وتنمية مهاراتها وتطوير رأس المال البشري.

5. الشفافية والمشاركة المجتمعية: يتم إدارة حساب المواطن بشكل شفاف ومن خلال آلية محددة. يتيح البرنامج للمستفيدين المشاركة في تقديم الملاحظات وتحديث البيانات بانتظام، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويضمن استفادة الأشخاص الذين يستحقون الدعم.

بشكل عام، يسهم حساب المواطن في تحسين جودة حياة الأسر السعودية وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية. يعتبر البرنامج جزءًا مهمًا من الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين رفاهية المواطنين.