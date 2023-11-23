نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الرياض الخميس..الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في الرياض الخميس ٢٣ نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر معرفة حالة الطقس اليوم أمرًا حيويًا يؤثر في حياة الأفراد والأنشطة اليومية. والطقس يلعب دورًا حاسمًا في توجيه القرارات اليومية، سواء كان ذلك في التخطيط للنشاطات الترفيهية أو تحديد الاحتياطات للتنقلات اليومية. ويمثل فهم التقلبات الجوية وتحديثات حالة الطقس في الرياض جزءًا أساسيًا من تحضير الأفراد ليومهم، سواء كان ذلك في العمل، المدرسة، أو حتى في الأنشطة الرياضية.

لذا تكشف لكم بوابة دوت الخليج الألكترونية حالة الطقس في الرياض الخميس ٢٣ نوفمبر

حالة الطقس في الرياض

حالة الطقس في الرياض

اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، يكون الطقس في الرياض غائمًا جزئيًا، مع درجة حرارة قصوى تصل إلى 26 درجة مئوية ودرجة حرارة دنيا تصل إلى 17 درجة مئوية.

الصباح: غائم جزئيًا، مع درجة حرارة تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الظهيرة: غائم جزئيًا، مع درجة حرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

المساء: غائم جزئيًا، مع درجة حرارة تتراوح بين 23 و18 درجة مئوية.



احتمال تساقط الأمطار في الرياض اليوم

وفقا لتوقعات حالة الطقس، هناك احتمال ضئيل لتساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق من الرياض اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023. ويقدر احتمال تساقط الأمطار بنحو 10٪.

إذا هطلت الأمطار، فمن المتوقع أن تكون خفيفة وقصيرة الأمد. وسوف تتساقط على شكل أمطار رعدية.

الصباح: احتمال تساقط أمطار خفيفة، بنسبة 10٪.

الظهيرة: احتمال تساقط أمطار خفيفة، بنسبة 15٪.

المساء: احتمال تساقط أمطار خفيفة، بنسبة 10٪.

حالة الطقس في الرياض

توقعات الرياح اليوم في الرياض

وفقًا لتوقعات الطقس، ستكون الرياح في الرياض خفيفة إلى معتدلة طوال الأسبوع. ستكون الرياح جنوبية شرقية في الغالب، مع سرعات تتراوح بين 10 و15 كيلومترًا في الساعة ومن المتوقع أن تكون الرياح أكثر قوة في بعض الأحيان، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تتجاوز السرعات 20 كيلومترًا في الساعة.

توقعات الرطوبة اليوم في الرياض

وفقًا لحالة الطقس اليوم، من المتوقع أن تكون الرطوبة النسبية في الرياض اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، كما يلي:

الصباح: 37٪.

الظهيرة: 35٪.

المساء: 40٪.

توقعات حالة الطقس غدا في الرياض

حسب توقعات حالة الطقس، سيكون الطقس في الرياض غدًا الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، غائمًا جزئيًا، مع درجة حرارة عالية تصل إلى 30 درجة مئوية ودرجة حرارة منخفضة تصل إلى 17 درجة مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقية بسرعة 12 كيلومترًا في الساعة.

أقرا ايضا: