نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشمس وحار..الأرصاد توضح حالة الطقس في جدة اليوم وغدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في جدة..تتسم جدة، المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، بطقسها المعتدل على مدار العام الذي يمزج بين أجواء الصيف الدافئة والشتاء اللطيف،و في هذا المقال المقدم من بوابة دوت الخليج الألكترونية سنتعرف على حالة الطقس في جدة اليوم وتوقعات الأيام القادمة.

حالة الطقس في جدة

حالة الطقس اليوم في جدة

تشير توقعات الطقس في جدة اليوم، الخميس 23 نوفمبر 2023، إلى أن الطقس سيكون مشمسًا وصاف مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. وستكون درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.

الصباح: مشمس، مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الظهيرة: مشمس، مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

المساء: مشمس، مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الليل: يوجد احتمال ضئيل لسقوط الأمطار ودرجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

توقعات الرياح اليوم في جدة

تشير توقعات الرياح في جدة اليوم، الخميس 23 نوفمبر 2023، إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، وسوف تشعر بالرياح أكثر قوة بسبب الرطوبة العالية.

حالة الطقس في جدة

توقعات حالة الرطوبة في جدة اليوم

تشير توقعات حالة الطقس إلى أن الرطوبة في جدة اليوم ستكون عالية، مما سيجعل الطقس يشعر وكأنه أكثر دفئًا مما هو عليه بالفعل.

الصباح: 75%.

الظهيرة: 70%.

المساء: 75%.

الليل: 67%.

احتمال سقوط الأمطار اليوم

وفقًا لتوقعات الطقس، فإن احتمال سقوط أمطار في جدة اليوم ضئيل جدًا. ويقدر هذا الاحتمال بنحو 5%.

وإذا حدث سقوط أمطار، فمن المتوقع أن يكون خفيفًا وقصيرًا. وسيكون معظم الطقس اليوم مشمسًا.

توقعات حالة الطقس غدا في جدة

وفقًا لتوقعات الطقس، فإن الطقس في جدة غدًا، الجمعة 24 نوفمبر 2023، سيكون مشمسًا مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. وستكون درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. والرطوبة النسبية ستكون عالية، مما سيجعل الطقس يشعر وكأنه أكثر دفئًا مما هو عليه بالفعل. وستكون الرياح شمالية شرقية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

الصباح: مشمس، مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

الظهيرة: مشمس، مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.

المساء: مشمس، مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار. درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

الليل: احتمال ضئيل لسقوط الأمطار ودرجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.



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