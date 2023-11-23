نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الزيادة أو الانخفاض التي حدثت في مؤشرات البورصة السعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انخفضت مؤشرات البورصة السعودية بنهاية تداولات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، حيث انخفض مؤشر "تاسي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11078 نقطة. كما انخفض مؤشر "مكي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة.

يتوقع التجار أن يستمر انخفاض مؤشرات البورصة السعودية في الأيام القادمة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف من التضخم.

ما هي الزيادة أو الانخفاض التي حدثت في مؤشرات البورصة السعودية

ما هي الزيادة أو الانخفاض التي حدثت في مؤشرات البورصة السعودية

تنشر بوابة دوت الخليج الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن ما هي الزيادة أو الانخفاض التي حدثت في مؤشرات البورصة السعودية، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

أسباب الانخفاض البورصة السعودية:

يرجع انخفاض مؤشرات البورصة السعودية اليوم إلى عدة عوامل، منها:

ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية: رفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات والمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على الأسهم.

رفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات والمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على الأسهم. تزايد المخاوف من التضخم: تزايدت المخاوف من ارتفاع التضخم في السعودية، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في السوق.

تزايدت المخاوف من ارتفاع التضخم في السعودية، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في السوق. تذبذب أسعار النفط: تذبذب أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مما أدى إلى تراجع أداء أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة.

ما هي الزيادة أو الانخفاض التي حدثت في مؤشرات البورصة السعودية

تعليقات التجار عن تطورات البورصة السعودية:

قال أحد تجار الأسهم في السعودية: "انخفضت مؤشرات البورصة السعودية اليوم بشكل طفيف، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف من التضخم".

وقال تاجر آخر: "أتوقع أن يستمر انخفاض مؤشرات البورصة السعودية في الأيام القادمة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف من التضخم".

بعض المعلومات عن اداء البورصة السعودية: