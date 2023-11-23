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أحمد جودة - القاهرة - دشنّت شركة "ناقل" السعودية، الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أول شاحنة نقل كهربائية لها، وذلك بعد أن حصلت على ترخيص تشغيلها من الهيئة العامة للنقل السعودية.

تُعد هذه الخطوة من قبل "ناقل" خطوة مهمة في مجال النقل المستدام في السعودية، حيث تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

“شركة ناقل السعودية” تُدشن أول شاحنة نقل كهربائية بعد ترخيصها

“شركة ناقل السعودية” تُدشن أول شاحنة نقل كهربائية بعد ترخيصها

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تفاصيل تُدشن أول شاحنة نقل كهربائية بعد ترخيصها

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي "ناقل" للتحول إلى النقل المستدام، حيث تستهدف الشركة تشغيل أسطول من الشاحنات الكهربائية بنسبة 10% من إجمالي أسطولها بحلول عام 2025.

وتعد الشاحنة الكهربائية التي دشّنتها "ناقل" من طراز "Freightliner eCascadia" وهي مزودة بمحرك كهربائي بقوة 536 حصانًا، ومدى سير يصل إلى 300 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

وقال المهندس أحمد بن محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ناقل": "إن تدشين أول شاحنة نقل كهربائية لنا يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو التحول إلى النقل المستدام. ونحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة".

“شركة ناقل السعودية” تُدشن أول شاحنة نقل كهربائية بعد ترخيصها

تعليقات الشركة على تُدشن أول شاحنة نقل كهربائية بعد ترخيصها

قال المهندس أحمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ناقل": "إن الشاحنات الكهربائية توفر العديد من المزايا مقارنة بالمركبات التقليدية، مثل انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وانخفاض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز السلامة المرورية".

وأضاف السبيعي: "نحن نخطط لتشغيل أسطول من الشاحنات الكهربائية بنسبة 10% من إجمالي أسطولنا بحلول عام 2025، ونستهدف الوصول إلى 25% بحلول عام 2030".