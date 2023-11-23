نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح 4 حالات يمكن للمرأة المتزوجة من خلالها الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، 4 حالات يمكن للمرأة المتزوجة من خلالها الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي.

وأكد البرنامج أن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط الدعم، يمكنها التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

وأوضح البرنامج أن المرأة المتزوجة التي تستفيد من الدعم كمستفيد رئيسي، ستحصل على مبلغ الدعم كاملًا، دون خصم أي نسبة من الدعم لصالح زوجها.

حساب المواطن يوضح 4 حالات يمكن للمرأة المتزوجة من خلالها الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي

حساب المواطن يوضح 4 حالات يمكن للمرأة المتزوجة من خلالها الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي:

تنشر بوابة دوت الخليج الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن يوضح 4 حالات يمكن للمرأة المتزوجة من خلالها الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

تفاصيل حالات يمكن للمرأة المتزوجة من خلالها الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي

وقال البرنامج: "يمكن للمرأة المتزوجة الاستفادة من دعم حساب المواطن كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

إذا كانت العائل الوحيد لأسرتها. إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعيل أبناءها. إذا كان زوجها غير سعودي الجنسية. إذا كان زوجها مقيم خارج المملكة.

هذه الحالات، يجب على المرأة المتزوجة تقديم المستندات اللازمة لإثبات حالتها، مثل:

شهادة طلاق أو شهادة وفاة الزوج.

وثائق إثبات الأبناء.

إقامة الزوج، إذا كان غير سعودي الجنسية.

تأشيرة الخروج والعودة للزوج، إذا كان مقيم خارج المملكة.

حساب المواطن يوضح 4 حالات يمكن للمرأة المتزوجة من خلالها الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي

حساب المواطن:

هو برنامج حكومي سعودي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر السعودية المستحقة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتها ورفع قدرتها الشرائية.

شروط الدعم:

لكي يتمكن المواطن أو المواطنة من الاستفادة من دعم حساب المواطن، يجب أن تنطبق عليه أو عليها الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد المانع للدعم.

أن يكون هناك التزامات مالية على الأسرة، مثل القروض أو الإيجارات.

كيفية التسجيل:

يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

طريقة حساب الدعم:

يتم حساب الدعم المستحق للأسر المستفيدة من برنامج حساب المواطن وفقًا لعدة عوامل، منها:

دخل الأسرة الشهري.

عدد أفراد الأسرة.

نوع السكن (ملكية أو إيجار).

الالتزامات المالية على الأسرة.

طريقة صرف الدعم:

يتم صرف الدعم المستحق للأسر المستفيدة من برنامج حساب المواطن كل شهر، وذلك عن طريق التحويل البنكي أو البريد السعودي.

اهداف حساب المواطن:

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحسين مستوى معيشة الأسر السعودية المستحقة.

رفع القدرة الشرائية للأسر السعودية.

الحد من الفقر والبطالة.

تحقيق العدالة الاجتماعية.

نتائج المستفادة من حساب المواطن:

حقق برنامج حساب المواطن العديد من النتائج الإيجابية منذ إطلاقه، ومنها: