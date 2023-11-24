نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس في المدينة المنورة..توقعات حالة الطقس اليوم وغدا في المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر معرفة حالة الطقس أمرًا حيويًا يؤثر في حياة الأفراد والأنشطة اليومية. حيث أن حالة الطقس تلعب دورًا حاسمًا في توجيه القرارات اليومية، سواء كان ذلك في التخطيط للنشاطات الترفيهية أو تحديد الاحتياطات للتنقلات اليومية.

بوابة دوت الخليج الألكترونية ترصد لكم أحوال الطقس اليوم وغدا في المدينة المنورة

حالة الطقس في المدينة المنورة

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

وفقا للتوقعات الطقس اليوم في المدينة المنورة صافٍ مع بعض الغيوم المتفرقة، مع درجة حرارة كبرى تصل إلى 31 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 21 درجة مئوية.

الصباح: صافٍ مع بعض الغيوم المتفرقة، مع درجة حرارة قصوى تصل إلى 31 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 20 درجة مئوية. الرياح ستكون غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

الظهيرة: صافٍ ومشمس، مع درجة حرارة قصوى تصل إلى 31 درجة مئوية والرياح ستكون غربية بسرعة 16 كيلومترًا في الساعة وهناك أحتمال لسقوط أمطار فترة الظهيرة.

المساء: صافٍ، مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 26 درجة مئوية والرياح ستكون غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

الليل: صافٍ، مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 18 درجة مئوية. الرياح ستكون غربية بسرعة 12 كيلومترًا في الساعة

توقعات حالة الطقس غدا في المدينة المنورة

في المدينة المنورة غدًا، الجمعة 24 نوفمبر 2023، سيكون الطقس صافٍ ومشمس، مع درجة حرارة كبرى تصل إلى 31 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 20 درجة مئوية. الرياح ستكون غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، لن يكون هناك أي هطول للأمطار في المدينة المنورة غدًا.

الصباح: صافٍ ومشمس، مع درجة حرارة كبرى تصل إلى 26 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 18 درجة مئوية. الرياح ستكون غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

الظهيرة: صافٍ ومشمس، مع درجة حرارة كبرى تصل إلى 31 درجة مئوية. الرياح ستكون غربية بسرعة 16 كيلومترًا في الساعة.

المساء: صافٍ، مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 26 درجة مئوية. الرياح ستكون غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

الليل: صافٍ ومشمس، مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 18 درجة مئوية. الرياح ستكون غربية بسرعة 12 كيلومترًا في الساعة.

وعليه، فإن حالة الطقس في المدينة المنورة ستكون مستقرة خلال اليومين القادمين، مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 32 درجة مئوية.

حالة الطقس في المدينة المنورة

توقعات الرطوبة اليوم في المدينة المنورة

وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، ستكون الرطوبة النسبية في المدينة المنورة اليوم، الخميس 23 نوفمبر 2023، منخفضة إلى متوسطة. وستكون الرطوبة في الصباح نحو 50٪، وسترتفع إلى نحو 60٪ في الظهيرة، وستنخفض إلى نحو 55٪ في المساء.

الصباح: 50٪

الظهيرة: 60٪

المساء: 55٪

الليل: 50٪

أقرا ايضا: