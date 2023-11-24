نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس في القصيم..هيئة الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم في محافظة القصيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في القصيم ..تعد منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية واحدة من الأماكن التي تتميز بتنوع طياتها الجغرافية وتأثيراتها المناخية المختلفة لذا يتسائل الكثيرون دائمًا عن تقلبات الطقس في هذه المنطقة وكيف يمكن أن تؤثر على حياة السكان والأنشطة اليومية

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الألكترونية حالة الطقس في القصيم اليوم

حالة الطقس اليوم في القصيم

حالة الطقس اليوم في القصيم

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، سيكون الطقس اليوم في منطقة القصيم بارد مع سحب متفرقة بشكل عام، ودرجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية في النهار والصغرى 12 درجة مئوية في الليل.

فيما يلي تفاصيل توقعات الطقس اليوم في منطقة القصيم:

الصباح: بارد مع سحب متفرقة، ودرجات الحرارة من 14 إلى 17 درجة مئوية.

الظهيرة: مشمس مع سحب متفرقة، ودرجات الحرارة من 17 إلى 19 درجة مئوية.

المساء: بارد سحب متفرقة، ودرجات الحرارة من 16 إلى 19 درجة مئوية.

الليل: درجات الحرارة من 11 إلى 17 درجة مئوية.

توقعات الرياح اليوم في القصيم

وفقًا لتوقعات الطقس، ستكون الرياح في منطقة القصيم اليوم شمالية شرقية بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة. ستشعر الرياح أقوى قليلًا في المناطق المفتوحة، حيث يمكن أن تصل سرعتها إلى 25 كيلومترًا في الساعة وقد تكون الرياح مزعجة للبعض، خاصة في المناطق المفتوحة وقد تؤدي أيضًا إلى إثارة الغبار والأتربة.

حالة الطقس اليوم في القصيم

الرطوبة اليوم في القصيم

وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، ستكون الرطوبة في منطقة القصيم اليوم 75٪. ستكون الرطوبة أعلى في الليل، حيث يمكن أن تصل إلى 85٪.

توقعات حالة الطقس غدا في القسيم

وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، سيكون الطقس غدا في منطقة القصيم مشمسًا مع سحب متفرقة، ودرجة الحرارة الكبرى 21 درجة مئوية في النهار والصغرى 16 درجة مئوية في الليل. الرياح ستكون شمالية شرقية بسرعة 22 كيلومترًا في الساعة.

الصباح: مشمس مع سحب متفرقة، ودرجات الحرارة من 18 إلى 21 درجة مئوية.

الظهيرة: مشمس مع سحب متفرقة، ودرجات الحرارة من 22 إلى 21 درجة مئوية.

المساء: درجات الحرارة من 20 إلى 21 درجة مئوية.

الليل: سحب متفرقة، ودرجات الحرارة من 14 إلى 18 درجة مئوية.

لا توجد فرص متوقعة لتساقط الأمطار غدا في منطقة القصيم.

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