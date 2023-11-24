نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف نتائج القبول النهائية لدورة الضباط الجامعيين الـ (53) بالملك فهد الأمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (53) بكلية الملك فهد الأمنية، وأوضحت الإدارة أن المتقدمين الذين تم قبولهم نهائيًا، يمكنهم الاطلاع على نتائجهم عبر بوابة "أبشر- توظيف" بوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن القبول النهائي يشمل جميع التخصصات الدراسية، وجميع الجنسيات السعودية، وأن القبول سيتم وفقًا لشروط ومعايير القبول المعلنة مسبقًا.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب القبول والتسجيل للمتقدمين لدورة الضباط الجامعيين الـ (53) بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك في الفترة من 25 أكتوبر إلى نوفمبر 2023.

وتهدف دورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية إلى تأهيل الضباط الجامعيين للعمل في مختلف القطاعات الأمنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه.

وتتضمن شروط القبول في دورة الضباط الجامعيين الـ (53) بكلية الملك فهد الأمنية ما يلي: