نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من أمطار رعدية تضرب عسير اليوم وغدا..حالة الطقس في عسير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، متوقع أن يكون الطقس في منطقة عسير غائم جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

ودرجات الحرارة العظمى تتراوح في منطقة عسير اليوم بين 23 و27 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 11 و17 درجة مئوية.

حالة الطقس في عسير اليوم

تفاصيل حالة الطقس في بعض مدن منطقة عسير اليوم

أبها: غائم جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 28 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 14 و18 درجة مئوية.

خميس مشيط: غائم جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 27 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 12 و17 درجة مئوية.

الباحة: غائم جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و30 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 11 و16 درجة مئوية.

النماص: غائم جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 25 و29 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 10 و15 درجة مئوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد



هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة عسير، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار الغزيرة.

جريان السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

ارتفاع منسوب المياه في بعض السدود.

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس في عسير

توقعات الرياح في منطقة عسير

الرياح اليوم في منطقة عسير نشطة، حيث تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة.

أبها: تتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومترًا في الساعة.

خميس مشيط: تتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومترًا في الساعة.

الباحة: تتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومترًا في الساعة.

النماص: تتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومترًا في الساعة.

ويحذر المركز الوطني للأرصاد من:

الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار الغزيرة.

جريان السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

ارتفاع منسوب المياه في بعض السدود.

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

توقعات حالة الطقس غدا في عسير



حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، يكون الطقس غدا السبت 25 نوفمبر 2023 في منطقة عسير غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المنطقة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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