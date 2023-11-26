نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عن تطبيق ابشر السعودي والخدمات التي يقدمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطبيق أبشر هو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية، والذي يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إجراء العديد من المعاملات الحكومية المختلفة دون الحاجة إلى مراجعة قطاعات الوزارة وفروعها.

تم إطلاق تطبيق أبشر في عام 2011، ومنذ ذلك الحين تم تطويره بشكل مستمر لإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، يستهدف تطبيق أبشر المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك زوار المملكة.

تفاصيل عن تطبيق ابشر السعودي والخدمات التي يقدمها

الأجهزة الداعمة

يدعم تطبيق أبشر الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid.

الخدمات المتاحة

يوفر تطبيق أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية، منها:

خدمات الأحوال المدنية ، مثل تسجيل المواليد، وتجديد الهوية الوطنية، وإصدار جواز السفر.

، مثل تسجيل المواليد، وتجديد الهوية الوطنية، وإصدار جواز السفر. خدمات الجوازات ، مثل تجديد الإقامة، وإصدار تأشيرة دخول، وإصدار تصريح سفر.

، مثل تجديد الإقامة، وإصدار تأشيرة دخول، وإصدار تصريح سفر. خدمات المرور ، مثل تجديد رخصة القيادة، وتسجيل المركبات، ودفع المخالفات المرورية.

، مثل تجديد رخصة القيادة، وتسجيل المركبات، ودفع المخالفات المرورية. خدمات الأمن العام ، مثل استخراج تصريح أمني، وتقديم شكوى أمنية.

، مثل استخراج تصريح أمني، وتقديم شكوى أمنية. خدمات شؤون الوافدين ، مثل إصدار تصريح عمل، وتجديد تصريح عمل، وإصدار تأشيرة خروج وعودة.

، مثل إصدار تصريح عمل، وتجديد تصريح عمل، وإصدار تأشيرة خروج وعودة. خدمات السجون ، مثل زيارة أحد السجناء، وتقديم طلب زيارة سجين.

، مثل زيارة أحد السجناء، وتقديم طلب زيارة سجين. خدمات وزارة الحج والعمرة ، مثل إصدار تصريح حج، وإصدار تصريح عمرة.

، مثل إصدار تصريح حج، وإصدار تصريح عمرة. خدمات النيابة العامة ، مثل تقديم شكوى نيابة عامة، ومتابعة حالة قضية.

، مثل تقديم شكوى نيابة عامة، ومتابعة حالة قضية. خدمات عامة، مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية، والاستعلام عن حالة الإقامة، والاستعلام عن حالة الهوية الوطنية.

الأمان

يستخدم تطبيق أبشر تقنيات الأمان المتقدمة للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين، مثل تشفير البيانات، واستخدام عوامل المصادقة الثنائية.

التقييم

حصل تطبيق أبشر على تقييم جيد من قبل المستخدمين، حيث حصل على 4.5 من أصل 5 نجوم في متجر Google Play.

تفاصيل عن تطبيق ابشر السعودي والخدمات التي يقدمها

المستقبل

تخطط وزارة الداخلية السعودية لإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية إلى تطبيق أبشر في المستقبل، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

بعض الخدمات التي يقدمها تطبيق أبشر

خدمات الأحوال المدنية: تسجيل المواليد تجديد الهوية الوطنية إصدار جواز السفر

خدمات الجوازات: تجديد الإقامة إصدار تأشيرة دخول إصدار تصريح سفر

خدمات المرور: تجديد رخصة القيادة تسجيل المركبات دفع المخالفات المرورية

خدمات الأمن العام: استخراج تصريح أمني تقديم شكوى أمنية

خدمات شؤون الوافدين: إصدار تصريح عمل تجديد تصريح عمل إصدار تأشيرة خروج وعودة

خدمات السجون: زيارة أحد السجناء تقديم طلب زيارة سجين

خدمات وزارة الحج والعمرة: إصدار تصريح حج إصدار تصريح عمرة

خدمات النيابة العامة: تقديم شكوى نيابة عامة متابعة حالة قضية

خدمات عامة: الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن حالة الإقامة الاستعلام عن حالة الهوية الوطنية



تفاصيل عن تطبيق ابشر السعودي والخدمات التي يقدمها

كيفية استخدام تطبيق أبشر

للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق أبشر، يجب عليك تسجيل حساب على التطبيق. يمكنك التسجيل باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود.

بعد تسجيل حسابك، يمكنك البدء في استخدام الخدمات الإلكترونية التي تناسب احتياجاتك. يمكنك الاطلاع على قائمة الخدمات المتاحة من خلال الضغط على أيقونة "الخدمات" في التطبيق.

عند استخدام أي خدمة إلكترونية من خلال تطبيق أبشر، ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات الشخصية، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود. ستحتاج أيضًا إلى إدخال بعض البيانات الأخرى التي تختلف حسب نوع الخدمة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، ستتمكن من إتمام الخدمة الإلكترونية.

مزايا استخدام تطبيق أبشر

يوفر تطبيق أبشر العديد من المزايا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، منها:

توفير الوقت والجهد: يوفر تطبيق أبشر إمكانية إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة قطاعات الوزارة وفروعها.

يوفر تطبيق أبشر إمكانية إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة قطاعات الوزارة وفروعها. السهولة والراحة: يتميز تطبيق أبشر في سهولة استخدامه



