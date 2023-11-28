نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار وموعد إكسبو الرياض 2030..الفتاصيل الكاملة لفوز السعودية بتصويت العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إكسبو الرياض 2030، أصبح من أهم المؤشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة "إكس"، بعدما تم إعلان السعودية الفائز بتنظيم المعرض العالمي القادم في الرياض، للتوجه أنظار العالم نحو السعوية مرة أخرى، لتنظيمها الحدث التكنولوجي الأهم في الشرق الأوسط خلال العقد الحالي.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لشعار وموعد معرض إكسبو الرياض 2030، وأهم الموضوعات المطروحة، بعدما نجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

شعار الرياض إكسبو 2030

حيث يتمثل شعار الرياض إكسبو 2030 في شكل نخلة تتفرع منها 6 سعفات، مستمدّا إلهامه من جذور السعودية والبيئة المحيطة بها وطموحاتها المستقبلية.

حيث تعد شجرة النخيل رمزًا وطنيًا وعنصرًا طبيعيًا يعبّر عن القوة والمرونة، ولكل سعفة نمط ولون يميزها عن الأخرى، لتجمع بذلك بين ملامح الرياض التي تمتاز بتنوعها وحيويتها، وبين موضوعات المعرض: الطبيعة، العمارة، الفن، التقنية، العلوم، والتراث.

أهم القضايا المطروحة في إكسبو الرياض 2030

وبالنظر إلى أن موضوع إكسبو الرياض 2030 والذي يحكي حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل، يتصوّر عالمًا فيه استشراف المستقبل بشكل أفضل، بما يسمح للبشرية بالتخطيط لغد أكثر استدامة؛ عبر "غد أفضل" و"العمل المناخي" و"الازدهار للجميع" شاملة بطبيعتها، وستصبح قضايا أساسية تهم العالم كله بحلول عام 2030.

كما يشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للسعودية لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

ورؤية المملكة 2030 هي خارطة طريق لرحلة تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وسيكون معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة مثالية للمملكة العربية السعودية لمشاركة قصتها نحو تحقيق تحول وطني غير مسبوق مع غيرها من الدول وشعوب العالم.

نسخة استثنائية من إكسبو الرياض 2030

وجدد الأمير وولي العهد محمد بن سلمان عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغد مشرق للبشرية، من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول، بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم.

وقال: "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030، حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة".

وأكد ولي العهد أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.