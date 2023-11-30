نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية تحديث بياناتك في حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفر وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية خدمة تحديث بياناتك في حساب المواطن والغرض من ذلك معرفة اخر تحديثات لحالة المستفيد من حساب المواطن سواء على صعيد الحالة الاجتماعية أو عمله.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كيفية تحديث بياناتك في حساب المواطن وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

ما هو برنامج حساب المواطن ؟

برنامج حساب المواطن هو من البرامج التي تم إطلاقها من قِبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمُواطنين حيث يقوم حساب المواطن بتقديم الدعم المادي للأسر الأشد حاجة وذلك بعد استيفاء كافة المُستندات المُعلن عنها من خلال وزارة الموارد البشرية وبعد ذلك يتم الاستفادة من صرف دعم حساب المواطن.

تحديث بياناتك في حساب المواطن

تنوه وزارة الموارد البشرية على المستفيدين من برنامج حساب المواطن القيام بتحديث بياناتهم باستمرار لضمان الحصول على الدعم لمعرفة حالة المستفيد في حال إذا كان قد تغيرت حالته فذلك يؤدي إلى احتمالية إيقاف الدعم عن المستفيد أو حتى زيادته حسب الحالة المؤهلة لها.

كيفية تحديث بياناتك في حساب المواطن

كيفية تحديث بياناتك في حساب المواطن

يمكنك الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية حتى يتمكن كل مستفيد من حساب المواطن تحديث بياناته لتخطي كافة المشاكل والصعوبات التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف الدعم.

خطوات تحديث بياناتك في حساب المواطن

إذا كنت ترغب في تحديث بيانات حساب المواطن إليك الخطوات السهلة والبسيطة التي توضح لكم كيفية تحديث بيانات الفرد المستفيد من حساب المواطن.

•الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

•ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي لكي يتم تسجيل الدخول بنجاح.

•الدخول إلى التبويب الخدمات الإلكترونية.

•ثم الذهاب إلى خدمة تحديث البيانات.

أقرأ أيضا..ثلاث خطوات لحل مشكلة تغيير الجوال في حساب المواطن.

البيانات المطلوبة لتحديث بياناتك في حساب المواطن

لتحديث بياناتك في حساب المواطن يتطلب عليك ادخال بعض البيانات وهي كالتالي:

•الاسم.

•الحالة الاجتماعية.

•مستوى التعليم.

•البريد.

•المنطقة.

•المدينة.

•الشارع.

•رقم الهاتف.

•رقم المنزل.

•البريد الإلكتروني.

•بيانات الحساب المصرفي.