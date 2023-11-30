نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة وحيدة توقف معاش مستفيد الضمان الاجتماعي عن العاطلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العاطل عن العمل، قد يتم إيقاف استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، في حالة عدم إثبات جديته بالبحث عن العمل.

أكد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن عدم جدية مستفيدي الضمان في البحث عن فرص العمل سبب إيقاف صرف المعاش الضماني.

وقال الحساب: يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.

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حالات إيقاف راتب الضمان الاجتماعي

وبحسب الفقرة الخامسة من المادة الـ17 من النظام يتم وقف صرف المعاش في الحالات التالية:

عدم بحث المستفيد القادر على العمل عن فرص العمل.

عدم تقدم المستفيد إلى منصات التوظيف المعتمدة من الوزارة أو ما في حكمها.

لم يقبل المستفيد عروض العمل المقدمة له أو اعتراض على الراتب.

ضوابط الضمان الاجتماعي

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة المقبلة الأول من نوفمبر 2023.

الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يشير إلى نظام يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين في المملكة. يدير الضمان الاجتماعي في السعودية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يقدم الضمان الاجتماعي مجموعة من الخدمات والمزايا للفئات الضعيفة والمحتاجة، ومن بين هذه الخدمات:

1. الدعم المالي: يتم توفير دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والمطلقات والأرامل وغيرهم. يتم تحديد مستحقي الدعم وفقًا للمعايير المحددة والشروط المطلوبة.

2. الرعاية الصحية: يتم توفير خدمات الرعاية الصحية للمستحقين عبر الشبكة الصحية في المملكة، ويشمل ذلك العيادات والمستشفيات والأدوية والخدمات الطبية الأخرى.

3. التأهيل والتدريب: يوفر الضمان الاجتماعي فرص التأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والباحثين عن العمل، بهدف تمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

تتم إدارة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف فئات محددة. يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمان الاجتماعي والبرامج المتاحة وشروط الأهلية والإجراءات المطلوبة للاستفادة من الخدمات المقدمة.