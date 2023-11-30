نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أجهزة Apple Watch.. كيف يؤدي تطبيق صحتي وظيفته داخل المملكة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في مجال الرعاية الصحية، وتعكس التزامها الراسخ بتحسين جودة حياة مواطنيها وسكانها. تأتي التكنولوجيا لتلعب دورًا حيويًا في تحسين الخدمات الصحية وتحقيق تكامل في منظومة الرعاية الصحية. يتجلى هذا الالتزام بشكل خاص من خلال تطبيق صحتي، الذي يُعَدُّ خطوة نحو مستقبل صحي أكثر فاعلية وتواصل. في هذه المقدمة، سنلقي نظرة على كيفية تفعيل المملكة للتكنولوجيا في قطاع الصحة وكيف يُعَدُّ تطبيق صحتي جزءًا أساسيًا من هذا الركيزة التكنولوجية.

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في اعتماد التكنولوجيا في مجال الصحة، حيث يُركِّزُ النظام الصحي على تحسين الخدمات وتيسير الوصول إليها من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة. يُظهِرُ تطبيق صحتي كفاءة المملكة في استخدام التكنولوجيا لخدمة مجتمعها الصحي.

تأتي التكنولوجيا كعنصر رئيسي في استراتيجية المملكة لتعزيز الرعاية الصحية. يُشكِّلُ تطبيق صحتي نموذجًا مبتكرًا لهذا التزام، حيث يعمل على تيسير حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية بشكل فعَّال، ويساهم في تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات الصحية بين المواطنين.

تطبيق صحتي

تتمثل أهمية استخدام التكنولوجيا في منظومة الصحة في تعزيز الكفاءة والفعالية وتحسين تجربة المستخدم. يُعَدُّ تطبيق صحتي نموذجًا للتطور التكنولوجي الذي يعكس رؤية المملكة نحو مستقبل صحي أفضل وأكثر تقدمًا.

تطبيق "صحتي" يجمع بيانات صحية من أجهزة iPhone وApple Watch، بالإضافة إلى التطبيقات الصحية الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مما يسهل عليك الوصول إلى مجموعة متنوعة من معلوماتك الصحية في مكان واحد بكل سهولة.

تطبيقي صحتي على أجهزة Apple Watch

بالنسبة لقياس النشاط البدني، يقوم تطبيق صحتي بحساب عدد الخطوات ومسافة المشي والجري تلقائيًا. إذا كنت تستخدم Apple Watch، فإن بيانات أنشطتك تتم تتبعها تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك إضافة المعلومات الإضافية يدويًا في فئة "صحتي" أو استيرادها من تطبيقات أخرى أو الأجهزة المتوافقة مع التطبيق.

كيفية إعداد "الملف الشخصي لتطبيق صحتي":

افتح تطبيق "صحتي" وانتقل إلى علامة التبويب "الملخص". انقر على صورة ملف تعريفك في أعلى اليسار. انقر على "التفاصيل الصحية"، ثم انقر على "تحرير". أضف معلوماتك مثل تاريخ ميلادك وفصيلة دمك، ثم انقر على "تم". يُمكنك أيضًا تكوين "الهوية الطبية" أو التسجيل كمتبرع بالأعضاء من خلال ملف تعريفك.

تستخدم Apple Watch بياناتك الشخصية لحساب السعرات الحرارية وغيرها، ويُمكنك مشاركة هذه المعلومات مع تطبيقات أخرى وتحديثها بصفة دائمة عبر جميع أجهزتك.

بمجرد إعداد "الملف الشخصي لتطبيق صحتي"، يُمكنك مراجعة "قائمة التحقق الصحية" من علامة التبويب "الملخص". تتيح لك "قائمة التحقق الصحية" فحص وتمكين الميزات الصحية المتاحة، ويُمكنك الوصول إليها بالنقر على صورة ملفك الشخصي في أعلى اليسار ومن ثم الانتقال إلى "قائمة التحقق الصحية".