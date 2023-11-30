نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل ملكية السيارة بين أفراد العائلة عبر أبشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفر منصة أبشر إمكانية نقل الملكية السيارة بين أفراد العائلة، حيث لا يشترط تحويل قيمة مبايعة للمركبة، بل يتطلب فقط سداد رسوم نقل الملكية عبر الحساب البنكي ورسوم الخدمة أثناء تنفيذ الخطوات عبر الهوية الرقمية بمنصة أبشر أفراد.

تستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، شروط نقل ملكية السيارة عبر أبشر، تلك المنصة التي تنجز العديد من الخدمات إلكترونيا، خاصة ما يتعلق بالخدمات المرورية، وأهم الشروط المطلوبة لإنهاء عملية نقل ملكية السيارات والوقت المتوقع لإنهاء الإجراءات.

شروط نقل ملكية السيارة عبر أبشر

يشترط على مالك السيارة الأصلي سداد جميع المخالفات المرورية السابقة إن وجدت قبل إتمام عملية نقل الملكية.

امتلاك وثيقة التأمين الإلزامي التي تصدر من أي شركة تأمين معتمدة في المملكة.

يجب على مالك السيارة إجراء فحص دوري للسيارة للتأكد من كافة متطلبات الأمان بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الفنية.

امتلاك سند الملكية الأصلي للسيارة لكي تثبت أنك المالك الحالي للسيارة.

أن تكون حالة المركبة جيدة وغير موقوفة أو مفقودة أو محجوزة.

دفع رسوم نقل الملكية لأبشر والرسوم الحكومية اللازمة لنقل الملكية عبر سداد أو إحدى وسائل الدفع الأخري.

وفي وقت سابق، دشن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، بحضور مدير مركز المعلومات، عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وشملت خدمات الأمن العام الجديدة، حسب بيان للأمن العام، خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، وخدمة استبدال اللوحات للشركات، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض، وخدمة نقل ملكية دراجة آلية، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة، بالإضافة إلى خدمة تجديد رخصة القيادة المطورة.

وأوضح الأمن العام، أن تدشين هذه الخدمات؛ يأتي امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني.

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أهم خدمات منصة أبشر

منصة "أبشر" هي منصة إلكترونية تابعة للحكومة السعودية تهدف إلى توفير خدمات الحكومة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. تم إطلاق المنصة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم في التعامل مع الجهات الحكومية.

توفر منصة أبشر مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك:

1. الخدمات الشخصية: تشمل تحديث البيانات الشخصية، وطلب جواز السفر، وتجديد رخصة القيادة، ومتابعة الإجراءات القضائية، والمزيد.

2. الخدمات العائلية: تتضمن إصدار شهادة الميلاد، وتقديم طلب الزواج والطلاق، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالأسرة.

3. الخدمات المالية: تشمل استعلامات الراتب والبدلات، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء والمياه، والتأكد من صحة بيانات التأمين الاجتماعي، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشؤون المالية.

4. الخدمات الوظيفية: تتعلق بالتوظيف والعمل في القطاع الحكومي، مثل البحث عن وظائف شاغرة، وتقديم طلبات التوظيف، ومتابعة حالة الطلبات.

للوصول إلى منصة أبشر، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمنصة على الرابط التالي: https://www.absher.sa/

يتطلب استخدام منصة أبشر تسجيل حساب شخصي وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الوطنية السعودية وكلمة المرور الخاصة بك. يُرجى ملاحظة أن بعض الخدمات قد تتطلب إجراءات إضافية وتحقق من هويتك قبل استخدامها.