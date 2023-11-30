4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

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أحمد جودة - القاهرة - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر حسابات المستفيدين في منصة “أبشر”.

وتقدم بوابة دوت الخليج في التقرير التالي ما أعلنته الأحوال المدنية، من أن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، تشمل التالي:

خطوات تجديد الهوية الوطنية

– الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

– قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.

– اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل الأحوال المدنية.

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر في 4 خطوات فقط

جاء ذلك ردًّا من الأحوال المدنية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث قالت: إن الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية هي كما يلي:

صور تجديد بطاقة الهوية

– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.

– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة ودون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر

يمكنك تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر في المملكة العربية السعودية. يلزم اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع منصة أبشر على الرابط التالي: https://www.absher.sa/

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فيمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل.

3. بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر لك لوحة التحكم الخاصة بحسابك.

4. ابحث عن خيار "الهوية الوطنية" أو "تجديد الهوية" أو ما شابه. قد يتم توفير رابط مباشر لتجديد بطاقة الهوية أو قد يكون ضمن الخيارات الموجودة في القائمة.

5. انقر على الرابط أو الخيار المناسب لتجديد بطاقة الهوية.

6. ستحتاج عادةً إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، للتحقق من هويتك.

7. بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر على زر "تجديد" أو "تحديث" للبدء في عملية تجديد بطاقة الهوية.

8. ستتلقى تعليمات حول الخطوات التالية، بما في ذلك إمكانية حجز موعد في مكتب الهوية لتقديم المستندات المطلوبة وإكمال الإجراءات اللازمة.

يرجى ملاحظة أنه قد يتطلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية تقديم بعض المستندات الإضافية والحضور شخصيًا إلى مكتب الهوية لإكمال الإجراءات. لذا، يُفضل التحقق من المتطلبات الدقيقة والإجراءات المحددة من خلال منصة أبشر أو التواصل مع دعم أبشر أو الجهات المعنية للحصول على المعلومات الحديثة والمحدثة.

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