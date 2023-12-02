نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 543 مليون ريال قيمة الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت تتدفق المساعدات الإنسانية السعودية إلى غزة، عبر الحملة الشعبية التي أطلقتها القيادة الرشيدة، فيما تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة 543 مليون ريال تبرع بها أكثر من مليون متبرع من السعودية.

وبحسب موقع منصة ساهم جمعت الحملة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 543،737،430 ريال تبرع بها 1،049،59 متبرعًا.وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الباخرة الإغاثية السعودية الثالثة

وفي سياق متصل سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنًا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبيه لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إغاثية متنوعة في إحدى المدارس التي تؤوي النازحين غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

إلى ذلك، تخطّى مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من مليار ريال، حتى صباح اليوم السبت.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

موقف السعودية التاريخي في دعم الفلسطينيين

تاريخيًا، المملكة العربية السعودية قدمت وما زالت تقدم دعمًا سخيًا للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية بشكل عام. تشمل هذه المساعدات مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية والسياسية. ومن بين الجهود التي قدمتها المملكة العربية السعودية:

1. الدعم المالي: تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات مالية لفلسطين من خلال تمويل مشاريع التنمية والإعمار والمشاريع الإنسانية. كما تقدم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية لتلبية احتياجاتها المالية العامة.

2. المساعدات الإنسانية: تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية للفلسطينيين المتضررين من النزاعات والأزمات، بما في ذلك توفير المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية للمحتاجين.

3. الدعم السياسي: تلعب المملكة العربية السعودية دورًا في دعم الجهود السياسية لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

4. الدعم التنموي: تساهم المملكة العربية السعودية في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية في فلسطين، بما في ذلك البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة والصناعة.

تهدف هذه المساعدات إلى دعم الشعب الفلسطيني وتحسين ظروف حياتهم وتعزيز قدراتهم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.