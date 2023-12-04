نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبي تستضيف النسخة الثالثة من "السعودية الخضراء": ريادة وابتكار في مجال الاستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في دبي، والذي يأتي تحت شعار "من الطموح إلى العمل". يتزامن إقامة هذا المنتدى مع مؤتمر COP28 الذي يُعقد حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يهدف منتدى السعودية الخضراء إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة التي تتم تنفيذها حاليًا في جميع أنحاء المملكة.

الهدف من منتدى السعودية الخضراء

يهدف منتدى السعودية الخضراء إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة التي تتم تنفيذها حاليًا في جميع أنحاء المملكة. يقدم المنتدى منصة سنوية لصانعي السياسات وقادة الرأي وخبراء المناخ من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى.

الهدف من منتدى السعودية الخضراء.. يأتي ضمن الأهداف المرجوة من منتدى السعودية الخضراء، إضافة لما سبق، إجراء مناقشات عميقة حول أفضل السبل الممكنة لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

الهدف من منتدى السعودية الخضراء.. تضمّنت الأهداف الرئيسية للمبادرة الرائدة خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. كما تهدف المبادرة إلى زراعة 10 مليارات شجرة وحماية نسبة تصل إلى 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية بحلول نفس العام، وفقًا للتصريحات الرسمية

المدرجة على موقع "رؤية 2030".

محاور نقاش منتدى السعودية الخضراء

تتنوع محاور النقاش في جدول أعمال هذا العام، حيث يتم التركيز على مواضيع مثل:

محاور نقاش منتدى السعودية الخضراء .. تمويل أنشطة العمل المناخي.

.. تمويل أنشطة العمل المناخي. محاور نقاش منتدى السعودية الخضراء .. ابتكار حلول الطاقة النظيفة.

.. ابتكار حلول الطاقة النظيفة. محاور نقاش منتدى السعودية الخضراء .. تعزيز دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي.

.. تعزيز دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي. محاور نقاش منتدى السعودية الخضراء .. يُشدد أيضًا على حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، مع مناقشة قضايا الاستدامة وتعزيز دور التمويل في تمكين العمل المناخي.

.. يُشدد أيضًا على حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، مع مناقشة قضايا الاستدامة وتعزيز دور التمويل في تمكين العمل المناخي.

يتسلح المنتدى بمزيد من التحديات الملحة، مثل زراعة الأشجار وإعادة التأهيل البيئي، وذلك بهدف تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أخضر ومستدام.