الأرصاد الوطني السعودي: صواعق في مكة والمدينة والرياض مع ارتفاع الموج فوق مترين

أحمد جودة - القاهرة - تحذيرات حول الأجواء السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره اليومي حول حالة الطقس والتوقعات لدرجات الحرارة في جميع مناطق المملكة. وفي تقديراته، توقع المركز أن تشهد السماء تغييرات متفاوتة، حيث قد تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار رعدية في بعض المناطق، ويتوقع نشاط الرياح في الباحة ومكة المكرمة مصحوبًا بسحب رعدية، وقد يتشكل الضباب في بعض المناطق الريفية. وفي إقليم الشرقية، يمكن أن يشمل تأثير الطقس السلبي تكون الضباب والرياح السطحية المحملة بالغبار والأتربة، خاصة في الأجزاء الجنوبية للمنطقة.

تتابع بوابة دوت الخليج كافة تفاصيل الحالة الجوية داخل أرجاء الوطن العربي، لا سيما ما يعلنه المركز الأرصاد الوطني السعودي للأرصاد.

تفاصيل الحالة الجوية حول البحر الأحمر والخليج العربي المركز الوطني السعودي

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حالة الطقس وخصائص الرياح والموج فوق البحر الأحمر والخليج العربي لليوم، وفيما يلي تفاصيل هذه التوقعات:

فوق البحر الأحمر:

اتجاه وسرعة الرياح:

رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة.

رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة.

سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، خاصة باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الموج:

ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر:

البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي.

البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

البحر مائج باتجاه مضيق باب المندب.

في الخليج العربي:

سرعة الرياح السطحية متوقعة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج يتراوح من نصف متر إلى متر.

حالة البحر خفيف الموج.

هذه التوقعات تشير إلى تنوع في الأحوال البحرية والطقسية، مما يعكس تأثير الرياح المتغيرة ومواقعها على مختلف المناطق البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي.