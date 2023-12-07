أحمد جودة - القاهرة - معرفة المتصل والهاتف معلق زين السعودية

كيف يمكنني أن أعرف من اتصل بي وهاتفي مغلق زين 1445 وأهم الأكواد في شركة زين للاتصالات..أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات، عن توفير عدد من الخدمات المميزة لعملائه، من ضمنها خدمة معرفة من المتصل في حالة إغلاق الهاتف المحمول، حيث تعد شركة زين من أكبر شركات الاتصال في المملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد المستخدمين لها تقريبا 70٪ من السكان نظرًا لقوة الشبكة.

وبحث كثيرًا من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن كيف يمكنني أن أعرف من اتصل بي وهاتفي مغلق زين 1445 وأهم الأكواد في شركة زين للاتصالات، لذلك نرصد لكم في السطور التالية خطوات الاشتراك في تلك الخدمة بأسهل الطرق.

كيف يمكنني أن أعرف من اتصل بي وهاتفي مغلق زين 1445

فتح الجوال.

كتابة كود الاشتراك **62*1752#.

كتابة كود الاشتراك **62*1752#. ثم ننقر على كلمة إرسال.

سوف يتم تفعيل الخدمة في الحال.

جميع أكواد إلغاء الخدمات من شركة زين السعودية



ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية أهم الأكواد في شركة زين للاتصالات، من أجل تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين في مصر ومختلف البلدان العربية ومنها السعودية.

إلغاء معرفة المكالمات الفائتة لجميع الاتصالات #21##.

تنبيه بالمكالمات الفائتة أثناء إغلاق الهاتف #62##.

إلغاء معرفة المكالمات الفائتة عند انشغال الرقم #67##.

تنبيه بالمكالمات الفائتة عند عدم الرد #61##.

إلغاء تفعيل خدمة البريد الصوتي ###.

إلغاء تفعيل خدمة الاتصال الصادر من المتصل لخارج المملكة العربية السعودية #* كلمة مرور الهاتف#.

إلغاء تفعيل ميزة انتظار المكالمات #43#.



أكواد شركة زين السعودية

شحن رصيد من خطوط زين السعودية # كود الشحن*141*

أو الاتصال عبر الكود 1717.

أو الاتصال عبر الكود 1717. شحن باقات إنترنت زين السعودية عبر الكود # الرقم السري*141*.

لتفعيل خدمات حزمة الإنترنت 240#*.

لتفعيل خدمات حزمة الإنترنت 240#*. معرفة كافة العروض المميزة 079#*.

كود التعرف على اسم الحزمة 113#*.

تجوال البيانات (الاشتراك والتفعيل وإلغاء تفعيل ومعرفة رصيد الباقة الإضافية) 900#*.

تغيير كلمة المرور لخدمات النظام الصوتي 193#*.

تحويل رصيد لرقم آخر من خطوط زين 115#*.

تفعيل خدمة الإهداء 700#*.

التعرف على مبلغ الفاتورة، وكافة تفاصيل الدقائق والبيانات 107#*.

تفعيل ميزة التعرف على النغمات الاتصال بالرمز 1718.

تفعيل ميزة التعرف على النغمات الاتصال بالرمز 1718. كود التعرف على كافة خدمات زين المتنوعة 555#*.

أرقام خدمة عملاء زين السعودية