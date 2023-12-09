نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعارض التسجيل في برنامج ريف مع حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التسجيل في ريف لا يوقف الدعم، وفقًا لما أكده حساب المواطن بشأن أن التسجيل في برنامج ريف لا يسبب وقف الدعم عن المستفيدين داعيًا إلى الإفصاح عن كافة أنواع الدخل.

وتستعرض بوابة "دوت الخليج في التقرير التالي رد خدمة المستفيدين بحساب المواطن على سؤال من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “هل التقديم في برنامج ريف يوقف حساب المواطن إذا قدم عليه الشخص” وردت عليه بالقول: لا يؤثر ذلك، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.

ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54،000 ريال في السنة.

موعد الدفعة 73

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد العاشر من ديسمبر شاملًا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية reef.gov

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لدعم ريف.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بكتابة رمز التحقق المتواجد امامك بشكل صحيح.

انقر على تسجيل.

قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام من رقم الهوية واسم المستخدم وغيرها من البيانات.

قم بالنقر على أيقونة استعلم.

سيظهر أمامك بيانات الدعم ريف للمتقدم وإذا تم قبول الطلب أم لا وموعد صرف الدعم.

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كيفية الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية reef.gov

قامت الحكومة السعودية بوضع آلية إلكترونية للاستعلام عن دعم ريف لكي يتمكن المزارعين المتقدمين والمستفيدين من الدعم الاستعلام عن إذا تم قبول الطلب وموعد نزول الدعم، ويمكنك الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية من خلال الضغط هنا.